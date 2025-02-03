هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يبحثان الاستقرار وإقرار السلام بالمنطقة

جري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الأحد ٢ فبراير، مع "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الإتصال جاء في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذي تم بين رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكي، يوم الأول من فبراير، والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار إيجابي بين الرئيسين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تشاور الوزير عبد العاطي، وويتكوف، حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة استدامة وتثبيت الإتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، شدد على الدور الأمريكي، الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وكذلك ايجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ليحقق الأمن والاستقرار الذي ما دام تطلعت إليه شعوب المنطقة، وينهي حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس ترامب.