عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين، في غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في سبتمبر الماضي، أعلن حزب الله عن موعد تشييع جنازتيهما ومكان دفنهما.

وأفاد الحزب في بيان رسمي أن مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله ستُقام في 23 فبراير الجاري، كما ستشمل المراسم أيضًا تشييع جثمان هاشم صفي الدين، الذي تم انتخابه أمينًا عامًا خلفًا لنصر الله، لكنه قُتل في غارة إسرائيلية مماثلة بعد أربعة أيام فقط من اغتيال نصر الله.

وكشف الحزب عن تفاصيل مكان دفن القائدين الراحلين، حيث سيتم دفن حسن نصر الله في موقع يقع بين طريقي المطار القديم والجديد في بيروت.

بينما سيُدفن هاشم صفي الدين في مسقط رأسه في دير قانون النهر في جنوب لبنان.

ودعا حزب الله إلى أن تكون الجنازة شعبية ومهيبة، بمشاركة جميع أطياف المجتمع اللبناني، مع التأكيد على ضرورة الامتناع عن إطلاق النار أثناء مراسم التشييع أو في أي وقت آخر، مؤكدًا أن هذه التصرفات تُعد مؤذية للمواطنين.

وفيما يتعلق بتأخر إقامة مراسم التشييع، أوضح الحزب أن الظروف الأمنية التي سادت بعد مقتل نصر الله وصفي الدين كانت سببًا رئيسيًا في تأجيل المراسم إلى التاريخ المحدد، وذلك نظرًا للوضع الأمني الصعب الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة.