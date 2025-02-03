676 ألف غرامات فورية.. محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات والممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

شدد الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش، على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها،  للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

 ونفذت، في هذا السياق، أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 81 منشآة، والتحفظ على 5489 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2269 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و302 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 676 ألف جنيه خلال أسبوع.

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