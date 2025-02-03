خلال زيارته إلى المنامة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من المستثمرين

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

 

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كل من: سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، اليوم الإثنين ٣ فبراير، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير الخارجية مع عدد من المستثمرين البحرينيين 

وشدد وزير الخارجية، على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض وزير الخارجية، الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.

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