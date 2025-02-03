استعدادات في معبر رفح لاستقبال الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين

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معبر رفح
معبر رفح

استعدت سيارات الإسعاف اليوم أمام معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين، حيث من المقرر نقلهم إلى مستشفيات مصرية مختلفة لتلقي العلاج.

استقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء

وأكد مصدر مسؤول في شمال سيناء أن الاستعدادات جارية في معبر رفح لاستقبال 50 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأوضح المصدر أنه سيتم نقل الجرحى إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

تفاصيل الدفعتين السابقتين من الجرحى الفلسطينيين

في السياق ذاته، استقبل معبر رفح خلال اليومين الماضيين الدفعتين الأولى والثانية من الجرحى الفلسطينيين، الذين بلغ عددهم 71 شخصًا، بالإضافة إلى 101 مرافق.

وتم توزيعهم على مستشفيات في شمال سيناء والمحافظات المجاورة، بما في ذلك مستشفيات الشرقية.

استقبال محافظ شمال سيناء للجرحى

وقد أشار المصدر إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام خلال اليومين الماضيين، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم.

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