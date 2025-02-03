سعر الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاع الجمعة الماضي

واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 استقرارها بعد الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة الماضي، حيث سجل الذهب عيار 21 أعلى مستوياته، متجاوزًا حاجز الـ3910 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 : استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين عند 4480 جنيهًا، بعد الارتفاع الأخير.

: استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين عند 4480 جنيهًا، بعد الارتفاع الأخير. سعر الذهب عيار 21 : سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 3920 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر تسجيل.

: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 3920 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر تسجيل. سعر الذهب عيار 18 : بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 3360 جنيهًا.

: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 3360 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب 31360 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب قليلًا، حيث وصل إلى 2805 دولارات للأونصة.