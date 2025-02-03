سعر الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاع الجمعة الماضي
واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 استقرارها بعد الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة الماضي، حيث سجل الذهب عيار 21 أعلى مستوياته، متجاوزًا حاجز الـ3910 جنيهات.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- سعر الذهب عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين عند 4480 جنيهًا، بعد الارتفاع الأخير.
- سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 3920 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر تسجيل.
- سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 3360 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب 31360 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب قليلًا، حيث وصل إلى 2805 دولارات للأونصة.