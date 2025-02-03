النقل تدعو للاستفادة من خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا: مميزات وخدمات جديدة

دعت وزارة النقل المصرية اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمصدرين والمستوردين للاستفادة من مزايا الخط الملاحي "الرورو"، الذي يربط بين مصر وإيطاليا، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الخط يسهم في تقليل تكاليف الشحن وتقليص زمن وصول البضائع، مما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وإفريقيا، ويدعم الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين وفرص تشغيل أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.

تخفيض الرسوم وتسهيلات جمركية

وأشارت الوزارة إلى أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الموانئ المصرية والإيطالية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88%، من 26،050 دولارًا إلى 3،250 دولارًا للرحلة. كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لدعم المشروع، مع توفير جميع الخدمات اللازمة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي وتوفير أجهزة كشف بالأشعة السينية (X-RAY) من قبل وزارة المالية.

تعزيز التكامل الرقمي والتعاون الجمركي

وفي إطار الربط الإلكتروني بين ميناء دمياط والموانئ الإيطالية، تم تطوير تطبيقات رقمية لتبادل بيانات الشاحنات والبضائع، بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني يربط الجمارك المصرية والإيطالية، يسمح بتبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء.

كما حصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعاون الجمركي مع إيطاليا، وتم اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتيح مراقبة درجة الحرارة والرطوبة وإطلاق إنذارات في حال حدوث أي تغيير غير متوقع، مما يسهل إجراءات الفحص الجمركي.

تسهيلات مرورية وإجراءات خاصة بالسائقين

بعد انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا لعام 1968، تم حل مشكلة اللوحات المعدنية والرسوم المفروضة على الشاحنات الأجنبية، حيث خُفضت رسوم المرور على الطرق المصرية من 300-350 دولارًا لكل شاحنة إلى 100 دولار فقط. كما تم تخصيص منفذ بداخل ميناء دمياط لتغيير اللوحات المعدنية بسرعة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بدخول وخروج سائقي الشاحنات الأجانب وفقًا لشروط محددة.

جدول الرحلات ومسارات النقل

تنطلق سفينة "الرورو" أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وفقًا للجدول التالي:

تصل السفينة إلى ميناء دمياط يوم الخميس الساعة 3 عصرًا وتغادر إلى تريستا يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا.

تصل إلى ميناء تريستا يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا وتغادر إلى دمياط الساعة 6 مساءً.

ومن ميناء تريستا، يتم نقل المنتجات المصرية إلى روتردام في هولندا عبر قطارات مخصصة، ليتم توزيعها لاحقًا إلى مدن هولندية وإنجليزية وبلجيكية عبر وسائل النقل البري.