أسعار الفراخ ترتفع اليوم واستقرار أسعار البيض

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا، بينما استقرت أسعار البيض بأنواعه في أسواق مراكز الأقصر.

أسعار الفراخ اليوم:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 88 جنيها، وصعد سعرها للمستهلك إلى 100 جنيه.

بلغ سعر الدواجن الأمهات في المزرعة نحو 69 جنيها للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأقصر 84 جنيها.

الفراخ الساسو (الحمراء) سجلت 81 جنيها في المزرعة، وبسعر 115 جنيها للمستهلك.

الفراخ البلدي سجلت 115 جنيها، بينما بلغ سعر بيعها للمستهلك 125 جنيها.

أسعار البيض اليوم:

كرتونة البيض الأحمر سجلت 157 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض سجلت نفس السعر، 157 جنيها.

كرتونة البيض البلدي بلغت 150 جنيها.

أسعار البانيه واللحوم:

سعر بانيه الفراخ تراوح بين 200 و230 جنيها للكيلو.

سعر الوراك تراوح بين 100 و120 جنيها.

صدر الفراخ المخلي سجل 215 جنيها للكيلو.

سعر الاستربس بلغ 220 جنيها.

أسعار الطيور في أسواق الأقصر: