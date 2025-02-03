أسعار الفراخ ترتفع اليوم واستقرار أسعار البيض
شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا، بينما استقرت أسعار البيض بأنواعه في أسواق مراكز الأقصر.
أسعار الفراخ اليوم:
- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 88 جنيها، وصعد سعرها للمستهلك إلى 100 جنيه.
- بلغ سعر الدواجن الأمهات في المزرعة نحو 69 جنيها للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأقصر 84 جنيها.
- الفراخ الساسو (الحمراء) سجلت 81 جنيها في المزرعة، وبسعر 115 جنيها للمستهلك.
- الفراخ البلدي سجلت 115 جنيها، بينما بلغ سعر بيعها للمستهلك 125 جنيها.
أسعار البيض اليوم:
- كرتونة البيض الأحمر سجلت 157 جنيها.
- كرتونة البيض الأبيض سجلت نفس السعر، 157 جنيها.
- كرتونة البيض البلدي بلغت 150 جنيها.
أسعار البانيه واللحوم:
- سعر بانيه الفراخ تراوح بين 200 و230 جنيها للكيلو.
- سعر الوراك تراوح بين 100 و120 جنيها.
- صدر الفراخ المخلي سجل 215 جنيها للكيلو.
- سعر الاستربس بلغ 220 جنيها.
أسعار الطيور في أسواق الأقصر:
- سجل سعر كيلو الأوز 160 جنيها.
- البط السوداني سجل بين 160 و180 جنيها للكيلو.
- سعر البط الأبيض البكينى 130 جنيها.
- كيلو الرومي سجل 200 جنيها.
- كيلو الأرانب بلغ 150 جنيها.
- زوج الحمام وصل إلى 200 جنيها.