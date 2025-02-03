أسعار الفراخ ترتفع اليوم واستقرار أسعار البيض

الاقتصاد
الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا، بينما استقرت أسعار البيض بأنواعه في أسواق مراكز الأقصر.

أسعار الفراخ اليوم:

  • سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 88 جنيها، وصعد سعرها للمستهلك إلى 100 جنيه.
  • بلغ سعر الدواجن الأمهات في المزرعة نحو 69 جنيها للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأقصر 84 جنيها.
  • الفراخ الساسو (الحمراء) سجلت 81 جنيها في المزرعة، وبسعر 115 جنيها للمستهلك.
  • الفراخ البلدي سجلت 115 جنيها، بينما بلغ سعر بيعها للمستهلك 125 جنيها.

أسعار البيض اليوم:

  • كرتونة البيض الأحمر سجلت 157 جنيها.
  • كرتونة البيض الأبيض سجلت نفس السعر، 157 جنيها.
  • كرتونة البيض البلدي بلغت 150 جنيها.

أسعار البانيه واللحوم:

  • سعر بانيه الفراخ تراوح بين 200 و230 جنيها للكيلو.
  • سعر الوراك تراوح بين 100 و120 جنيها.
  • صدر الفراخ المخلي سجل 215 جنيها للكيلو.
  • سعر الاستربس بلغ 220 جنيها.

أسعار الطيور في أسواق الأقصر:

  • سجل سعر كيلو الأوز 160 جنيها.
  • البط السوداني سجل بين 160 و180 جنيها للكيلو.
  • سعر البط الأبيض البكينى 130 جنيها.
  • كيلو الرومي سجل 200 جنيها.
  • كيلو الأرانب بلغ 150 جنيها.
  • زوج الحمام وصل إلى 200 جنيها.
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