خلال زيارته إلى البحرين

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الصناعة والتجارة البحريني لبحث التعاون الاقتصادي

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٣ فبراير، خلال زيارته إلى مملكة البحرين الشقيقة، عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالزخم المتولد في العلاقات المصرية-البحرينية، عقب زيارة رئيس الجمهورية لمملكة البحرين عام ٢٠٢٢، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، وأبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت اجتماعها الأول عام ٢٠٢٣.

اجتماع وزير الخارجية مع وزير الصناعة والتجارة البحريني 

وأبرز وزير الخارجية، حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لا سيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.

كما استعرض وزير الخارجية، الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر. 

كما أشار وزير الخارجية، إلى حرص الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وكذا صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.

الاستثمار في مصر الدكتور بدر عبد العاطي مصر البحرين التعاون بين مصر والبحرين

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