حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة مطروح

قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الاسكندريه وعلم الروم بمدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، المقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

أسفرت الحملة عن إزالة التندات العشوائية التي أقامتها المحلات على الأرصفة، مما أدى إلى فتح المجال للمارة وتحسين حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات في بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

تأتي الحملة استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإزالة الاشغالات والتعديات على الشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة، لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.