‏وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية تعترض وتدمر 70 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت ‏وسائل إعلام روسية، بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

الأكثر قراءة

عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

هلا رشدي عن حضورها مهرجان حكاوي: الأطفال في حياتي حاجة كبيرة وشغالة حاليًا على ألبوم ليهم