أقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي: اختلت عجلة القيادة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

أقوال المصابين

وذكروا أنهم خلال توجههم لمقر عملهم، فوجئوا بوقوع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما تسبب في إصابتهم بإصابات متنوعة، بالإضافة إلى مصرع شخص آخر كان بصحبتهم، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
 

وأسماء المتوفي والمصابين،  "محمود.ع"، وشملت قائمة المصابين كلا من "محمد.أ"، و"ياسر.ر"،و "أحمد.م"، و"محمود.ح"، و"بلال.ع"، و"محمد.ر"، و"محمد.س".
 

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين تصادم سيارتي ميكروباص قبل بوابة الرسوم، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، تبيَّن أنهم عمال بأحد المصانع وكانوا في طريقهم إلى العمل.  

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اختلال عجلة القيادة اختلت عجلة القيادة الطريق الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي الصحراوي الشرقي تسيير الحركة المرورية حادث تصادم سيارتين

مواد متعلقة

قرارات عاجلة بشأن إنهاء موظف دار الأوبرا حياته في النيل

" ستراني في أحلامك وعقوق أبناءك"..حكاية موظف إمبابة أنهى حياته قفزًا بالنيل تاركًا رسالة مؤثرة

"بسبب مشاهدتها لأفلام إباحية".. حبس مراهقة أوسيم بقتل شقيقها الأصغر خنقًا

"بسبب مشاهدتها لأفلام إباحية"..اعترافات مثيرة لمراهقة أوسيم بقتل شقيقها الأصغر

فُصل من العمل..تفاصيل إنهاء موظف حياته قفزًا في النيل بإمبابة

تفاصيل مصرع سائق لودر فى مزرعة بالشيخ زايد

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

ضبط 51960 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأكثر قراءة

عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

هلا رشدي عن حضورها مهرجان حكاوي: الأطفال في حياتي حاجة كبيرة وشغالة حاليًا على ألبوم ليهم