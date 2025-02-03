أقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي: اختلت عجلة القيادة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

أقوال المصابين

وذكروا أنهم خلال توجههم لمقر عملهم، فوجئوا بوقوع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما تسبب في إصابتهم بإصابات متنوعة، بالإضافة إلى مصرع شخص آخر كان بصحبتهم، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.



وأسماء المتوفي والمصابين، "محمود.ع"، وشملت قائمة المصابين كلا من "محمد.أ"، و"ياسر.ر"،و "أحمد.م"، و"محمود.ح"، و"بلال.ع"، و"محمد.ر"، و"محمد.س".



تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين تصادم سيارتي ميكروباص قبل بوابة الرسوم، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، تبيَّن أنهم عمال بأحد المصانع وكانوا في طريقهم إلى العمل.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.