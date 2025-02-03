نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الفيوم الترم الأول: الاستعلام والمجموع الكلي للدرجات

شهدت عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الفيوم، الترم الأول، ارتفاعًا ملحوظًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان نتائج 10 محافظات أخرى.

يتساءل الجميع عن موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام عنها، وكذلك توزيع الدرجات بشكل رسمي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الفيوم (الترم الأول)

أكدت مصادر مطلعة أن أعمال تصحيح ورصد الدرجات لم تنتهِ بعد، حيث لا تزال العمليات مستمرة في الكنترولات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها هذا الأسبوع، وقبل انتهاء إجازة نصف العام، بحيث تكون النتيجة جاهزة لاعتماد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انتهوا من أداء امتحانات الترم الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

عدد الطلاب والمراكز الامتحانية

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 75،804 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 270 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويشمل ذلك امتحانات مواد مثل الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الثانية لطلاب مدارس اللغات، إلى جانب التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية.

ضمان الشفافية والعدالة في التصحيح

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية الدقة في عملية التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه. كما شدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، موضحًا أن التصحيح يتم وفق معايير دقيقة تضمن العدالة بين جميع الطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلى أن المديرية توفر كافة سبل الدعم للمعلمين والمصححين لضمان سير العملية الامتحانية والكنترول في بيئة منظمة ومنضبطة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة الفيوم.

سيكون الرابط الرسمي متاحًا على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ويمكن استخدامه بسهولة للاستعلام عن نتيجة الطالب برقم الجلوس.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، وفقًا لما أقره المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

يبلغ المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 2025 للفصلين الأول والثاني

يبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية على مدار الفصلين الدراسيين 280 درجة، مقسمة على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب أن تنطبق على الورقة الامتحانية في جميع المواد الدراسية.

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان تحقيق العدالة وتحسين جودة العملية التعليمية، وهي كالتالي: