بتكلفة 30 مليون جنية.. استمرار أعمال التمهيد لـ رصف طريق دير القصير لربط قرى شرق النيل

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على استمرار أعمال الحفر والردم تجهيزًا لرصف طريق دير القصير الذى يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط بطول 5 كم بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025 في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على فرص الإستثمارات المختلفة بشتى المجالات تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بمتابعة أعمال الحفر والتكسير والتجهيز لإنشاء طريق دير القصير شرق النيل والذى يربط بين محور ديروط شمالًا حتى مدرسة دير القصير شرق النيل جنوبًا بطول 5 كم وبالتنسيق مع حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة وعلى ناجح مدير التخطيط بالوحدة والمهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها والمهندس محمود لطفى مندوب المكتب الهندسي للمقاولات لتنفيذ المشروع ويهدف الطريق الجديد إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بمركزي ديروط والقوصية مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد مضيفًا أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط

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