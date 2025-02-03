سعر الدولار اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري: استقرار في بداية التعاملات

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 3 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، بعد انخفاضه في اليوم السابق. 

وفيما يلي نقدم لكم آخر تحديثات أسعار الدولار وفقًا للمستويات المعلنة في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس: سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد: بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي: استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: سجل الدولار في بنك مصر اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

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