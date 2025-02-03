بوكا جونيورز يحقق فوزه الأول هذا الموسم

حقق بوكا جونيورز فوزه الأول بالدوري الأرجنتيني الممتاز، هذا الموسم، بعد انتصاره 2-1 على ضيفه هوراكان بفضل هدف كارلوس بالاسيوس.

بعد التعادل مع أرجنتينوس جونيورز وأونيون، قدم بوكا أداءً قويًا في الشوط الأول ليفتتح إدينسون كافاني التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة حرة مرت من وسط الحائط البشري واصطدمت الكرة بالأرض قبل أن تجد طريقها إلى شباك إيرنان جالينديس.



وأدرك الضيوف التعادل بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما سكنت ضربة رأس ماركو بليجرينو الشباك، رغم أنهم اضطروا إلى انتظار مراجعة حكم الفيديو المساعد لاستبعاد الاشتباه في وجود عرقلة.

وفي الشوط الثاني، ضغط صاحب الأرض لاستعادة تقدمه واخترق ميغيل ميرينسيل دفاع المنافس ليمرر الكرة إلى بالاسيوس ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 68.

وقال بالاسيوس بعد المباراة: "رغم أنني من تشيلي، فإن كل لاعب يود اللعب هنا وتسجيل هدف مثل هذا في ملعب بومبونيرا. لهذا السبب احتفلت مثل خوان رومان ريكيلمي، لأنني رأيته يحتفل هنا بهذه الطريقة. لذلك كان الأمر طبيعيًا، وقد هنأني".

واعتاد الدولي الأرجنتيني السابق ورئيس بوكا جونيورز الحالي ريكيلمي الاحتفال بتسجيل الأهداف بوضع يديه بجانب أذنيه لتقليد الفأر ذي الأذن الكبيرة توبو جيجيو الشهير في أفلام الأطفال.

واكتسبت هذه الإشارة شهرة واسعة بعد أن احتفل ليونيل ميسي بطريقة مماثلة خلال فوز فريقه على هولندا في كأس العالم 2022 في قطر.

ودفع هذا الفوز فريق المدرب فرناندو جاجو لاحتلال المركز الرابع في المجموعة الأولى. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة ريسنج كلوب يوم السبت المقبل.