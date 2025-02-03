نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في 10 محافظات أخرى. 

نستعرض موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية، بالإضافة إلى الرابط الرسمي للاستعلام عنها برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم متابعة أعمال التصحيح والرصد بدقة وشفافية من قبل مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لضمان حصول كل طالب على نتيجته بكل عدالة.

وفقًا للمصادر الرسمية، فمن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية في غضون ساعات قليلة أو يومين على الأكثر، مع اعتمادها رسميًا من قبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بعد اعتماد النتيجة رسميًا، ستُتاح النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كما سيتم نشرها في جميع مدارس المحافظة.

إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

  • عدد الطلاب: 122،926 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية في القليوبية.
  • عدد اللجان الامتحانية: 446 لجنة امتحانية.
  • عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية: 3،330 طالبًا وطالبة.
  • عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية للصم: 41 طالبًا.
  • عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية للمكفوفين: 8 طلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية الاستعلام عن نتيجتهم فور ظهورها رسميًا عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية برقم الجلوس

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية عبر الرابط أعلاه.
  2. اختيار قسم نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
  3. تحديد الفصل الدراسي الأول.
  4. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  5. الضغط على «استعلام» لعرض النتيجة فور ظهورها.

نظام تقييم الشهادة الإعدادية 2025

لا تُحتسب درجات أعمال السنة في تقييم شهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية). 

يعتمد التقييم على نتيجة امتحانات الفصلين الدراسيين فقط، حيث تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير، بينما تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مايو.

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