حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا

يسجل الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 حالة من الاعتدال على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا، مع استمرار الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال اليوم، وتكشف عن تفاصيل التوقعات لحالة الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025

النهار : يسود طقس معتدل الحرارة على معظم المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ويكون الطقس دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: يسود طقس معتدل الحرارة على معظم المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ويكون الطقس دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الليل والصباح الباكر: شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويُتوقع أن تستمر الشبورة المائية في الساعات المبكرة.

الشبورة المائية

تستمر الشبورة المائية صباح اليوم، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، خاصة في مناطق الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ما قد يتسبب في ضعف الرؤية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

كشف تقرير الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس للأيام المقبلة، حيث يتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس، وتشمل التوقعات:

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، ما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق.

على أغلب الأنحاء، ما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق. اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج.

على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج. انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

على كافة الأنحاء، تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية. أمطار متفاوتة الشدة قد تسقط على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

قد تسقط على مناطق متفرقة من شمال البلاد. استمرار الشبورة المائية حتى يوم الجمعة، خصوصًا في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025

القاهرة : 22° نهارًا، 12° ليلًا

: 22° نهارًا، 12° ليلًا الإسكندرية : 21° نهارًا، 11° ليلًا

: 21° نهارًا، 11° ليلًا المنصورة : 21° نهارًا، 12° ليلًا

: 21° نهارًا، 12° ليلًا كفر الشيخ : 20° نهارًا، 11° ليلًا

: 20° نهارًا، 11° ليلًا بورسعيد : 20° نهارًا، 16° ليلًا

: 20° نهارًا، 16° ليلًا الإسماعيلية : 23° نهارًا، 12° ليلًا

: 23° نهارًا، 12° ليلًا شرم الشيخ: 23° نهارًا، 16° ليلًا

يُنصح المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع الاستعداد لتقلبات الطقس في الأيام القادمة.