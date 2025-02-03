هلا رشدي عن حضورها مهرجان حكاوي: الأطفال في حياتي حاجة كبيرة وشغالة حاليًا على ألبوم ليهم

أعربت الفنانة هلا رشدي عن سعادتها بتكريمها على هامش فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل.

وكشفت هلا رشدي في بيان صحفي لها عن حبها للأطفال وعن أمنيتها بتقديم أعمال فنية لهم.

أبرز تصريحات هلا رشدي

وتحدثت هلا رشدي عن علاقتها بنجلها، قائلة: "معز بلاقيه ليه اهتمامات مختلفة عنده ماتش، عنده حاجة يتفرج عليها ويقولي لا مش هعرف أجي معاكي فأنا بردو بتحرك عشان أبقى أخف ومنتخانقش".

وتابعت: "وحاجة ممتعة جدًا إنك تبقى شخص الأطفال اللي بتحبه وتتعلق بيه والأطفال تقلده وتسمع الكلام اللي هو بيقوله عشان كده باخد بالي أوي من الكلام اللي بيتقال عشان ميتلقطش كلمة يقلدوها يقولوها فبحاول بأقصى مايمكن إن أنا أركز".

وأضافت: "والأطفال في حياتي حاجة كبيرة ودلوقتي بقت غلاوتهم أكتر والمسؤولية عليت".

كما أوضحت عن عملها لألبوم خاص للأطفال، قائلة: "وأنا بالفعل شغالة في ألبوم للأطفال عشان هما يستاهلوا بصراحة ويستاهلوا يبقى عندهم أغاني زي ما إحنا كان عندنا أغاني حلوة زمان".

واستكملت: "إحساس الألبوم بيفكرنا إحنا بأيام حلوة، وإحساس الألبوم إن الواحد يسمع أغاني ورا بعض وإنك تقلب الشريط".

كما عبرت عن رأيها في ألبوم أحمد سعد، وقالت: "ألبوم أحمد سعد تحفة خطير أنا سمعت حاجات منه مسمعتهوش كله مفتقدني حلوة أوي وحبيبنا وفي حاجات كتير عجبتني".

وأردفت: "تامر عاشور لسه وهو أكيد مكسر الدنيا بس أنا لسه مسمعتهوش".

وعن مشاركتها في موسم رمضان المقبل، أوضحت: "أنا مش موجودة في مسلسل "الكابتن" بس إن شاء الله بإذن إحتمال وإن شاء الله خير، ويارب ينجح زي كل مرة، وده أكرم بردو لو قال الايفيه خلاص الموضوع بيخلص والمسلسل نجح ويكسر الدنيا".

واختتمت: "يارب دايمًا أبقى عند حسن ظن الجمهور وإن شاء الله المرة الجاية أبقى بقدم حاجات أكتر وحاجات أحلى وحاجات تشرفهم تخليهم لما يكبروا إحس إن أنا عملت تاريخ حلو".

آخر أعمال هلا رشدي

يذكر أن آخر أعمال هلا رشدي كان طرحها أغنية "زنجباري"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها، وأغنية زنجباري من كلمات نوارة سعيد وألحان وتوزيع محمد قماح، وحضر الاحتفالية المنتج وائل غنيمي والفنان محمد قماح وابنها معز، واحتفلوا عيد ميلادها تزامنا مع نجاح الأغنية.

وعبرت هلا، عن سعادتها بهذا النجاح وأن ردود الأفعال حول الأغنية كانت قوية وأنها تعيش حال الأمهات وتشعر بهم دائما.