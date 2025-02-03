بالموسيقى وفن الحكي.. الثقافة تواصل تدريبات "ابدأ حلمك" بقنا

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إقامة تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة قنا، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدريبات مشروع ابدأ حلمك

وانطلقت تدريبات الأسبوع الثاني بورشة الموسيقى والغناء للمدرب المايسترو حسام حسني، حيث قام بتدريب المشاركين على المقامات الموسيقية، وشرح السلم الموسيقي "الدو الكبير" العجم وكيفية غنائه، مع توضيح الفروق بينه وبين مقامات الراست. كما قام بتدريب الشباب على أداء أغنيات متنوعة مثل "قلبي دق"، و"مفيش في الأغاني كده وكده"،

وفي ورشة الحكي، تناول المخرج خالد أبو ضيف أصول فن الحكي، موضحا الفارق بين الحكي والقصة، وتطرق إلى أنواع الحكي ومكونات الحكاية.

تقام فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وتنفذ من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

مدة المشروع:

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وهم د. عبد الناصر الجميل، في مجالي الديكور والأزياء، الكيروجراف محمد ميزو، في مجال الرقص، والناقد محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، في مجال الدراما، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

يشار إلى أنه تم قبول 67 من المتقدمين لاختبارات المشروع بقنا بعد اجتيازهم مراحل التقييم الدقيقة التي أجرتها لجنة متخصصة.

مشروع "ابدأ حلمك"

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

وتستعد الهيئة لتخرج دفعة محافظة شمال سيناء، وتجرى خلال أيام اختبارات المتقدمين من أبناء محافظة الإسماعيلية.