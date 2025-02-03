فلامنجو بطلا للسوبر البرازيلي بثلاثية في بوتافوجو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

توج فلامنجو بكأس السوبر البرازيلي، بعد فوزه 3-1 على بوتافوجو، مساء الأحد، على ستاد مانجيراو، وسط حضور أكثر من 45 ألف متفرج.

فلامنجو بطلا للسوبر البرازيلي بثلاثية في بوتافوجو

وتألق في المباراة، اللاعب برونو هنريكي، الذي سجل الهدفين الأول والثاني لفلامنجو في الدقيقتين 12 و19.

وأضاف بعدها لويز أراوخو، الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يسجل بعدها، باتريك دي باولا، هدف بوتافوجو في الدقيقة 86.

ويعد اللقب هو الثالث لفلامنجو في كأس السوبر البرازيلي، حيث تفوق بشكل واضح على بوتافوجو، بطل الدوري لعام 2024.

وكان فلامنجو بطل الكأس، هو الأخطر في الشوط الأول، وكان الأحق بالتقدم أمام بوتافوجو الذي يقوده المدرب المؤقت كارلوس ليرا.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة و12 دقيقة بسبب الأمطار، بعد 3 دقائق من هدف برونو هنريكي الأول من ركلة جزاء، قبل أن تعود للاستئناف، لكن هذا لم يخفف من ضغط فلامنجو الذي عاد للتقدم مجددا عبر نفس اللاعب.

وفي آخر المباراة، نجح البديل أراوخو في تسجيل هدف فلامنجو الثالث، قبل أن يقلص بطل الدوري، الفارق، بهدف للبديل دي باولا.
 

مواد متعلقة

عبدالفضيل: بن شرقي صفقة القرن الثانية في الأهلي.. وجرديشار مهاجم مميز وأتمنى عودة شريف

الزمالك يحاول ضم محمد شريف بكل قوة.. واللاعب ينتظر الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

هلا رشدي عن حضورها مهرجان حكاوي: الأطفال في حياتي حاجة كبيرة وشغالة حاليًا على ألبوم ليهم