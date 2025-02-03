رئيس جامعة أسيوط يعلن عن انطلاق فعاليات مؤتمر خطوة على الطريق في نسخته السابعة عشرة بكلية الصيدلة

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

 

 

 

 

   اعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الاثنين عن انطلاق فعاليات مؤتمرًا علميًا بعنوان خطوة على الطريق في نسخته السابعة عشرة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة بالجامعة 


والذي يعقد خلال الفترة من 3 وحتي 6 من فبراير بالمبنى الإداري بالجامعة

  وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن المؤتمر يستهدف تطوير مهارات طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم؛ من بناء رؤية واضحة لمستقبلهم المهني في مجال الصيدلة، وتوفير منصة للتواصل مع الخبراء، والمتخصصين في المجال، بالإضافة إلى إكساب المشاركين؛ خبرات عملية تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل، وهو ما يمثل فرصة مُميزة؛ لتحفيز الطلاب على الابتكار، والمساهمة في تطوير المجال الصيدلي.

وأضافت الدكتورة جيهان نبيل؛ إن المؤتمر سوف يتضمن مشاركة نخبة من أكبر الأساتذة، والمتخصصين في مجال الصيدلة، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات بارزة من محافظة أسيوط، وممثلين عن كبرى شركات الأدوية؛ مما يجعله منصة مثالية تجمع بين الطلاب، والخبراء؛ في مختلف المجالات.

ويشارك في الإشراف على فعاليات المؤتمر؛ الدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نرمين العراقي المشرف الأكاديمي للاتحاد الصيدلي لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور هشام توفيق منسق الأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة.

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