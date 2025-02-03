ندوات توعية ودورات تدريبية وورش عمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات بالدقهلية

محافظات
جانب من الندوات والأعمال
جانب من الندوات والأعمال


كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكثيف عقد الندوات التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعريف بالعقوبات في حالة مخالفة الإجراءات.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الندوات وورش العمل، تهدف إلى التوعية بشأن الإجراءات المتخذة لمنع إلقاء المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل، وشدد على ضرورة التوعية الإعلامية المكثفة بالإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها مع المخالفين، لمنع إلقاء مخلفات الهدم والبناء، وضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن، وجه محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، بالتنسيق مع فريق العمل، بعقد ندوات وورش عمل للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن، واستعراض كيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء.

وتناولت خلال الندوات، الحديث عن المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء بالمقلب العمومي بقلابشو، والتحذير من إلقاء هذه المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل.

وأوضحت أنه وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية الذي يقرر ضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مادة العقوبة (۷۱) والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 1000000 جنيه" عن مخالفة مواد القانون 42 من القانون والمادة 30 من اللائحة التنفيذية.

ويوضح أن المخالفة تنطبق على كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفي هذه الحالة تتم مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، والزام المخالف بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

استغلال المحاجر ارتكاب الجريمة الإجراءات المتخذة التخلص الآمن من المخلفات التنمية المحلية إ التنمية المحلية التوعية الإعلامية التواصل المجتمعى الدورات التدريبية القاء مخلفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللائحة التنفيذية إلقاء المخلفات الطرق والمحاور الدقهليه الدكتورة

مواد متعلقة

ضبط طن و433 كيلو مصنعات لحوم ودواجن في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين بالدقهلية

مدير عام التعليم بالدقهلية يتابع تدريب معلمات رياض الأطفال بإدارة ميت غمر

بدء شركة النظافة في العمل بمنظومة جمع القمامة من باب العمارة بحي جنوب المنصورة المقترح

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة اختيار المشاركين فى امتحانات الدبلومات

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع فريق " المستشفيات " و" الرعاية الحرجة "

تفاصيل جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بمركز أجا

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء إلى نيافة الأنبا ماركوس في وفاة والده
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

حالة الطقس اليوم الاثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

هلا رشدي عن حضورها مهرجان حكاوي: الأطفال في حياتي حاجة كبيرة وشغالة حاليًا على ألبوم ليهم