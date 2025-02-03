عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عبر المساعد الذكي على بوابة التعليم الأساسي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة عبر الرابط الرسمي.
- اختيار "التحدث مع المساعد الذكي" للحصول على النتيجة.
- بدء المحادثة واختيار "الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بالقاهرة".
- تحديد الفصل الدراسي الأول.
- اختيار "الصف الدراسي" وهو الشهادة الإعدادية.
- إدخال رقم الجلوس.
- إدخال رقم الهاتف.
- اختيار طريقة الدفع (فيزا أو كود دفع فوري).
- سداد رسوم الاستعلام (25 جنيهًا).
- العودة إلى المحادثة مع المساعد الذكي.
- اختيار "عرض النتيجة" بعد إتمام عملية الدفع.
تفاصيل نتائج الشهادة الإعدادية:
- عدد الطلاب المتقدمين: 199،357 طالبًا وطالبة.
- عدد الطلاب الحاضرين: 195،316 طالبًا وطالبة.
- عدد الناجحين: 142،465 طالبًا وطالبة.
- نسبة النجاح: 72.94%.
كما تم اعتماد نتائج:
- إعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 96.9%.
- إعدادية المكفوفين بنسبة 86.5%.
- المدارس الدولية بنسبة 94.43%.
- إعدادية المهني بنسبة 86.09%.
- الإعدادية الرياضية بنسبة 58.59%.
أعداد الطلاب المشاركين
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 نحو 211،342 طالبًا وطالبة.
من المتوقع أن تتيح هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية توفير طريقة سهلة وسريعة للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.