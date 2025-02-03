محافظ أسيوط: تنظيم البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على إستمرار فعاليات البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لرفع كفاءتهن وتطوير أدائهن لتدعيم منظومة التنمية المهنية للعاملين ومواكبة التطورات الحديثة وتشجيع التعلم المستمر وفي ضوء الاحتياجات التدريبية لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم مشيرًا إلى عقد ورش العمل والمعرض الخاص بالبرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال في كافة الإدارات التعليمية وحلقات نقاشية حول أهمية الأدوار في دعم مهارة القراءة لدى الاطفال والتدريب على طريقة رواية القصة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل الوزارة قامت بتنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال حيث أن مرحلة رياض الأطفال لديها مسئولية تنشئة جيل واع مستنير عاشق للوطن وأن معلمة رياض الأطفال عنصر حيوي وفعال في المنظومة التربوية تسهم في تنشئة الأجيال القادمة من خلال البحث عن مميزات الأطفال وتنمية مهاراتهم سلوكيًا واجتماعيًا وحركيًا لافتًا إلى أهمية تعميق الإنتماء الوطني لدى النشء وترسيخ قيم التعاون والايثار لديهم عن طريق الإشتراك المؤثر في العمل الجماعي والتفاعل مع المجتمع مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بكافة القطاعات خاصة الشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030