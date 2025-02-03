الآن بـ25 جنيه.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2025 عبر المساعد الذكي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 72.94%.

وقد أتاح محافظ القاهرة للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام المساعد الذكي على الموقع الرسمي للمديرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة، أعلنت المديرية عن خطوات بسيطة يمكن اتباعها عبر المساعد الذكي المتاح على البوابة الإلكترونية، وهذه هي الخطوات التفصيلية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المخصص، من خلال الضغط هنا. اختيار التحدث مع المساعد الذكي للحصول على النتيجة. في المحادثة، اختيار "الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بالقاهرة". تحديد الفصل الدراسي الأول. اختيار الصف الدراسي (الشهادة الإعدادية). إدخال رقم الجلوس. إدخال رقم الهاتف. اختيار طريقة الدفع (فيزا أو كود دفع فوري). سداد رسوم الاستعلام البالغة 25 جنيهًا. العودة للمحادثة مع المساعد الذكي واختيار "عرض النتيجة".

بعد إتمام هذه الخطوات، سيحصل الطالب على نتيجته بشكل فوري عبر المحادثة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات: 199،357 طالبًا وطالبة.

199،357 طالبًا وطالبة. عدد الطلاب الحاضرين: 195،316 طالبًا وطالبة.

195،316 طالبًا وطالبة. عدد الناجحين: 142،465 طالبًا وطالبة.

142،465 طالبًا وطالبة. نسبة النجاح العامة: 72.94%.

وقد تم الإعلان أيضًا عن نتائج الشهادات الخاصة مثل:

إعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 96.9% .

. إعدادية المكفوفين بنسبة 86.5% .

. نتائج المدارس الدولية بنسبة 94.43% .

. إعدادية المهني بنسبة 86.09% .

. الإعدادية الرياضية بنسبة 58.59%.

العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين

وصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة إلى 211،342 طالبًا وطالبة، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية.