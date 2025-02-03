محافظ أسيوط: إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع بمدينة البداري

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بالمراكز والأحياء ضمن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المستمرة بالمراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين

وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ومتابعة وطلعت بدوي نائب رئيس المركز، وعامر الريدي سكرتير عام المركز، وزين جلال رئيس الوحدة المحلية بقريه النواميس، وهشام عبده مدير قسم الإشغالات بالمركز، ومحمد فوزي مدير قسم النظافة قد قامت بشن حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بمدينة البداري حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين بنطاق المركز وذلك بإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.

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