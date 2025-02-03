رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية: موعد ظهور النتيجة ومؤشرات النجاح

تزايد البحث في محافظة المنوفية عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي للنتائج.

ووفقًا للمصادر المتابعة في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في الأيام القليلة القادمة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

من المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية بين يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقين، على أن يتم إعلان النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية فور اعتمادها.

كما تشير التوقعات إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام ستكون بين 80% و85%، حسب المؤشرات الأولية التي تم تجميعها من أعمال التصحيح.

عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات

أدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية هذا العام نحو 86،696 طالبًا وطالبة، موزعين على 398 لجنة امتحانية.

وجاءت أعمال الامتحانات على مدار خمسة أيام متواصلة، بمشاركة 14،154 من الكوادر التعليمية التي شملت رؤساء اللجان والمراقبين والإداريين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور إعلانها عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية. اختيار مديرية التربية والتعليم. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول فور تفعيلها. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على النتيجة النهائية.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، حيث تبلغ إجمالي درجات الترم الأول 140 درجة، موزعة على المواد كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة.

40 درجة. اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

30 درجة. الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

20 درجة. الرياضيات: 30 درجة.

30 درجة. العلوم: 20 درجة.

أما بالنسبة للدرجات الإجمالية لكافة المواد في الشهادة الإعدادية، فقد بلغ المجموع الكلي 280 درجة موزعة بين الترمين الأول والثاني.

نظام الامتحانات

تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الفصلين الدراسيين، حيث يتم تقييم الطلاب في كل فصل دراسي بشكل منفصل. ولا توجد درجات لأعمال السنة في امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التركيز على الامتحانات الموحدة على مستوى المديرية.

من المتوقع أن يساهم الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى النتيجة، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا للطلاب وأولياء الأمور.