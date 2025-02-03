جافي يتسبب بشرخ في جمجمة لاعب ألافيس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سيمكث لاعب ديبورتيفو ألافيس، المهاجم الأرجنتيني توماس كونيتشني، في إحدى مستشفيات برشلونة بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس تسببت في شرخ في العظمة الأمامية، وذلك خلال اصطدام هوائي مع لاعب وسط برشلونة، بابلو جافيرا "جافي"، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ22 لـ "الليغا".

وأوضح النادي الباسكي أن صاحب الـ26 عامًا خضع لأشعة مقطعية على الجمجمة والعنق في مستشفى برشلونة التي نُقل لها بعد الكدمة القوية التي تلقاها خلال صراع هوائي على الكرة مع جافي في الدقيقة 8 من المباراة.
ووصل الأرجنتيني الشاب وهو في وعيه للمستشفى مباشرة عقب الاصطدام، وفقا لبروتوكول رابطة "الليغا".


وتوقفت المباراة لمدة 6 دقائق حتى خروج اللاعب على محفة.
ولا يزال كونيتشني حتى الآن في المستشفى، حيث سيظل بها تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة.


وانتصر الفريق الكتالوني بشق الأنفس بهدف نظيف على ألافيس بفضل البولندي روبر ليفاندوفسكي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، ويقلص الفارق مع "الميرينغي" إلى 4 نقاط، و3 خلف الوصيف، أتلتيكو مدريد.

 

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