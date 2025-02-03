وزير الخارجية المصري يُجري اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

عربي ودولي
وزير الخارحية بدر
وزير الخارحية بدر عبد العاطي

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، مساء الأحد، 2 فبراير، اتصالًا هاتفيًا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والإدارة الأمريكية.

ووفقًا لما ذكره السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الاتصال جاء في متابعة لتشاورات سابقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم في 1 فبراير، حيث شهد اتصال الرئيسين حوارًا إيجابيًا حول الأوضاع في المنطقة.

وشهد الاتصال مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تبادل عبدالعاطي وويتكوف الآراء حول مراحله الثلاث، مع التأكيد على ضرورة استدامته وتثبيته.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تسريع وتيرة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية هناك.

كما أكد عبدالعاطي على الدور الأمريكي البارز في ضمان تنفيذ الاتفاق وضمان الوصول إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا للشرعية الدولية، مع العمل نحو السلام الدائم في المنطقة، الذي يعزز الأمن والاستقرار ويضع حدًا للصراع المستمر منذ عقود.

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