استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 محليًا وعالميًا

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الصعيدين المحلي والعالمي بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2025.

وأظهرت التحديثات الأخيرة أن سعر الذهب عيار 21 قد قفز بقيمة 20 جنيهًا للجرام، حيث سجل 3920 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 4020 جنيهًا للجرام.

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بلغ نحو 30 دولارًا للأونصة، ليصل سعر الأونصة إلى 2805 دولارات.

أسعار الذهب المحلية اليوم

سعر الذهب عيار 24 : 4480 جنيهًا للجرام.

: 4480 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : 3920 جنيهًا للجرام.

: 3920 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18 : 3360 جنيهًا للجرام.

: 3360 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 31360 جنيهًا (ويعادل وزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21).

تطورات أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تحركات ملحوظة في الشهر الماضي، حيث قفزت الأسعار بنسبة 6.6%، محققة أول ارتفاع شهري بعد فترة من الانخفاض استمرت لمدة شهرين.