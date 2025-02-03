محافظ أسيوط: تركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بحي شرق

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على مواصلة صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بحي شرق وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات لافتًا إلى تنفيذ حملات للإطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق وتجنبًا لوقوع حوادث حفاظًا على سلامة المواطن مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس الحي قامت بتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وتغيير المتهالك من الأسلاك والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالطرق والشوارع الرئيسية بنطاق الحي حيث تم صيانة وإنارة وإصلاح اعطال كشافات الإنارة بشارع المنشية بمنطقة الوليدية وذلك بمتابعة وإشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي وبمشاركة مسؤولي الكهرباء والمتابعة الميدانية بالحي مشيرًا إلى إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.