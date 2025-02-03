صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا من نقابة الفلاحين بالمحافظة

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من نقابة الفلاحين بمحافظة الأقصر، برئاسة العمدة ضياء البتيتي نقيب الفلاحين بالمحافظة.

وأشاد نقيب الفلاحين بالمحافظة، خلال اللقاء، بجهود محافظ الأقصر لخدمة أهالي المحافظة وجهوده في دعم القطاع الزراعي والمزارعين والفلاحين، مؤكدا على وقوف أعضاء النقابة وكافة فئات الشعب المصري صفا واحدا خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.



ومن جانبه رحب محافظ الاقصر، بوفد نقابة الفلاحين بالمحافظة، مؤكدا على أهمية دور المزارعين والفلاحين في جهود تنمية القطاع الزراعي بإعتباره أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة حريصة على الاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم الزراعية بما يساهم في تحقيق المزيد من الانتاج في ذلك القطاع الحيوي وتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية الزراعية.

وفى نهاية اللقاء قدم نقيب الفلاحين بالمحافظة درع النقابة لمحافظ الأقصر، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم نقابة الفلاحين، والمساهمة الفعالة في حل المشكلات التى يعانى منها المزارعين.

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