تفاصيل حادث تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية في واشنطن: 67 قتيلًا ومواصلة البحث عن الضحايا

كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل حادث التصادم المأساوي الذي وقع يوم الخميس الماضي، بين طائرة ركاب من طراز «Bombardier CRJ700» التابعة لشركة «American Airlines» ومروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) بالقرب من مطار ريجان في العاصمة واشنطن.

الحادث أسفر عن مقتل 67 شخصًا، حيث تم العثور على رفات 55 شخصًا من الضحايا حتى الآن، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الـ12 ضحية المفقودين.

وكشف جون دونيلي، رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن، عن استمرار جهود الغواصين للعثور على الضحايا المفقودين.

التصادم وأثره

أوضح الكولونيل فرانسيس بي بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي أن أجزاء من الطائرتين سيتم نقلها إلى حظيرة للتحقيقات. كما أكدت شيريل باركر، عمدة فيلادلفيا، في مؤتمر صحفي، أن الحادث أسفر عن تدمير عدة منازل ومركبات بسبب سقوط الطائرة.

هوية قائدة المروحية العسكرية

من جانب آخر، كشف الجيش الأمريكي عن هوية قائدة المروحية العسكرية «بلاك هوك» التي كانت في التصادم مع طائرة الركاب، وهي الجندية ريبيكا لوباك، البالغة من العمر 28 عامًا.

انضمت ريبيكا إلى الجيش الأمريكي عام 2019 كضابطة طيران، وتخرجت ضمن أفضل 20% من برنامج "روتك" العسكري، وحصلت على العديد من الأوسمة، منها ميدالية الإشادة العسكرية وميدالية الدفاع الوطني.

تستمر التحقيقات والبحث عن المفقودين في محاولة للوصول إلى باقي رفات الضحايا ومعرفة أسباب الحادث المأساوي.