انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

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مياه أسيوط
مياه أسيوط

 

 

 

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد  اليوم الاثنين عن تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الصيانة والتطهير بمحطة رفع صرف صحي صدفا، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح غدا الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025

 

وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال أعمال التطهير والصيانة لبعض المكونات الأساسية بالمحطة، لضمان رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة

وسيتم قطع المياه عن مدينة صدفا فقط خلال فترة الصيانة، مع عدم تأثر القرى المجاورة يأتي هذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وتحقيق أعلى معايير التشغيل والصيانة

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