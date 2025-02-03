محافظ الأقصر يلتقي مع منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة

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محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لمراجعة دليل أملاك الدولة بمركز البياضيه قبل تسليمه للسادة المختصين بالمحافظة.


وأوضح الدكتور ابراهيم السعيد، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنهت أعمال دليل للأملاك لمركزي البياضيه والزينيه، وجارى حاليا العمل بمركزي الأقصر والطود وسوف يتم تسليمهم فور الانتهاء من تدريب الكوادر الفنية لإنشاء دفاتر التصرفات على هذه الأملاك، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على جميع البيانات الوصفية بالإضافة إلى البيانات الهندسية مثل نقاط الاحداثيات وأطوال الاضلاع وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية تمهيدا لتحديثها بواسطة السادة المختصين بالمحافظة لتحقيق هدف الحفاظ على أملاك الدولة تنفيذا للتعليمات السياسية في هذا الشأن بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لهذه الأملاك بدائرة المحافظة.
ومن جهته، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة المساحة المصرية على تعاونها في انجاز هذا الدليل لصالح المحافظة كونها أول محافظة يتم إعداد دليل للأملاك التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إدارة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها. 
حضر اللقاء المهندس أشرف المفتى مدير مديرية المساحة بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ومحمود عبدالله مدير عام الأملاك، وخالد أبو الحمد مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية.

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