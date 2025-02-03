محافظ الأقصر يلتقى وفدا من مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفدا من مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ضم المحاسب أسامة عباس نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار التجاري والمشرف على قطاعات الشئون التجارية بالشركة، والمهندس محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس ناجح رمضان رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وذلك بحضور المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من ملفات قطاع الكهرباء بالمحافظة، وخطة دعم شبكات الكهرباء لاستقبال فصل الصيف القادم، وإزالة أي عقبات لتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمنشآت والمباني المخالفة لحين تصحيح أوضاعهم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية العمل على التطوير المستمر لخدمات الكهرباء بالمحافظة وتدعيم الشبكات لاستيعاب الأحمال المستقبلية وكذلك فصل الصيف، وتقديم خدمات لائقة لجموع السادة المواطنين بالمحافظة في ذلك القطاع الحيوي، معربا عن تقديره للجهود المبذولة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتعاون المثمر والمستمر من مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب.

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