مطروح تحصد الخامس جمهوري في مبادرات الطلائع والسادس في مبادرات الشباب ببرنامج «نتشارك»

حققت محافظة مطروح إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس في مبادرات الطلائع، والمركز السادس في مبادرات الشباب، ضمن برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وجاء هذا التميز من خلال المبادرات الفاعلة التي قدمها أعضاء برلمان شباب وطلائع مطروح، حيث حصلت مبادرة «السفير الأخضر» على المركز الخامس لمبادرات الطلائع، بينما جاءت مبادرة «بإيدِك» في المركز السادس على مستوى الشباب.

وشارك أبناء مطروح أعضاء الفريقين في الحفل الختامي للبرنامج، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير، حيث استعرضوا إنجازاتهم أمام قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي منظمة اليونيسف، وأعضاء لجنة التحكيم، مما يعكس تميز أبناء مطروح وإبداعهم في تقديم حلول تنموية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

قدم الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، خالص التهنئة لأبناء المحافظة على هذا الأداء المشرف، مشيدًا بجهودهم المتميزة وإبداعهم في تقديم مبادرات مجتمعية مؤثرة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب مطروح، مشيرًا إلى أن الوزارة تفخر بهم وتحرص دائمًا على دعمهم في مختلف البرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من النجاحات.

كما أكد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح على أن هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار المجتمعي بين شباب وطلائع مطروح، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

بينما أوضح "إسلام السيد" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني والمنسق الإداري للبرنامج، أن مطروح تثبت مجددًا قدرتها على التميز والمنافسة بقوة في كافة المجالات وتحقيق مستويات متقدمة على مستوى الجمهورية، بفضل إبداع وسواعد أبنائها وشبابها، ودعم قياداتها وحرصهم الدائم على تقديم يد العون لمن أراد النجاح.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات "إيمان عبد الجابر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، "راندا البيطار" مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب.

رافق البعثة المشاركة في الحفل الختامي "إسلام السيد" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة "هبة الراوي" المنسق الفني للبرنامج، "حمدي سالم" المنسق الإعلامي، بالإضافة إلى مدربي البرنامج "هاجر صلاح" "رحمة كمال".

بينما جاء وفد محافظة مطروح الذي حقق النجاح «حنين حسن، فرحة نصر، ميرنا أحمد، هنا حسن»، أعضاء برلمان الشباب، أصحاب مبادرة «بإيدك» للشباب، بينما مثل المحافظة على مستوى الطلائع «هبة الله أيمن، زياد أمير، روان محمود، ياسين محمود»، أعضاء برلمان الطلائع، أصحاب مبادرة «السفير الأخضر».