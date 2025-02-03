كشف وعلاج بالمجان لـ960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية ببني سويف

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قافلة طبية بغياضة
قافلة طبية بغياضة الشرقية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية في غياضة الشرقية، وقعت الكشف الطبي ووفرت العلاج لـ960 حالة خلال يومين، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الطبية في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القافلة، مؤكدًا أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تضمنت القافلة 7 عيادات طبية في 6 تخصصات طبية، وتم الكشف على 960 مريضًا وتوفير العلاج لهم بالمجان. 

 

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات صحية لـ160 مواطنًا حول موضوعات هامة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن.

 

وقد بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين 3036 خدمة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة وحرصها على تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

 

تجدر الإشارة إلى أن القافلة كانت تحت إشراف فريق من مديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

 

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