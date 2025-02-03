محافظ المنيا: يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي ويوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وخدمة المواطنين

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني مزار، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناه.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبي التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

أشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من إنهاء كافة إجراءات التصالح بسهولة، مناشدًا بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك

وخلال التفقد، ناقش المحافظ تطوير المركز التكنولوجي، وذلك حرصا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.