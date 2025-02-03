محافظ المنيا يتفقد إنشاءات موقف سيارات بنى مزار الجديد لتخفيف الضغط عن المدينة

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، إنشاءات موقف سيارات بني مزار الجديد، المقام علي مساحة اجمالية 4200م2، لخدمة مواطني المركز، وذلك لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

أوضح المحافظ، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية للمواطنين ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية، وتنفيذ مواقف سيارات حضارية بما يسهم في القضاء على كافة المظاهر العشوائية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، موجهًا الشركة المنفذة بتذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، ضمانًا لدخوله الخدمة وفقا للخطة الزمنية المعدة لذلك.

واستمع اللواء " كدواني " لشرح حول الاعمال بالموقف حيث يضم المشروع إنشاء مبنى إداري ودورات مياه عامة، وأماكن انتظار وكافيتريا، وتم الانتهاء من بناء السور بارتفاع 1.5 متر كما تم الانتهاء من أعمال المحارة والدهانات وتركيب كشافات الإنارة، موجهًا بتسريع معدلات الأداء وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم الموارد الذاتية، مشددا علي تكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للمصلحة العامة.