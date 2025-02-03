بنسبة نجاح بلغت 82.87 ٪..محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

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جانب للقاء
جانب للقاء

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025\2024، بنسبة نجاح بلغت 82.87 ٪ بزيادة نسبية عن العام الماضي بلغت 4.29 ٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية.

وحضر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 100٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية الحكومية عربي 81.03٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات 96.9٪.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التل الكبير التعليمية 89.97 ٪، بينما بلغت نسبة النجاح في إدارة شمال الإسماعيلية 89.49 ٪، وإدارة القنطرة غرب 82.34 ٪.

و اكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٨.٧٤٪، بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 97.02٪ وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 96.49٪، وفي مادة العلوم 95.69٪، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 86.16٪.

ويبدأ اعتبارًا من الغد الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة 15 يوم بمقر مديرية التربية والتعليم.

محافظ الإسماعيلية الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول

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