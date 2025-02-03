تفاصيل جولة محافظ الدقهلية الصباحية بمستشفى دكرنس وشربين ومستوى خدمات المواطنين

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محافظ الدقهلية خلال الجولة


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم مركزي شربين ودكرنس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع.

وخلال جولته في تفقد مستشفى دكرنس وشربين والتقى بالمواطنين والمترددين عليها واستمع إليهم ووجه لوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بضرورة توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية، وشدد على ضرورة الانضباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتواجد فرق العمل بالمستشفى على مدار الساعة، لتوفير الرعاية والعناية اللازمة للمرضى.

وتفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة مشددا على ضرورة الالتزام بالاعلان عن الأسعار من خلال الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات للأسعار أو جودة السلع.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة دكرنس، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتيسير الإجراءات في إطار القانون وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والرد على شكواهم.

وتفقد محافظ الدقهلية مستوى النظافة بمدينتي دكرنس وشربين، ووجه لرئيسي المركزين بالمتابعة الشخصية لمنظومة النظافة واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، ووجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورفع مستوى النظافة على الطريق الرئيسي من كوبري الشرقاوية حتى حدود مدينة دكرنس.

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