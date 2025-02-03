رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

في خطوة نحو اعتماد دولي للمستشفيات الجامعية

استقبل الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، في زيارة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الطبي والعلمي، ودعم جهود المستشفيات الجامعية نحو تحقيق الاعتماد الدولي في مجال علاج السكتات الدماغية.

جاء ذلك بحضور الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تألف وفد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية من بروفيسور شيلا مارتينز، أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية بالبرازيل والرئيس الأسبق للمنظمة، والدكتورة أمل الهاشمي، أستاذ الأمراض العصبية ومؤسس ورئيس الجمعية العمانية للسكتة الدماغية وعضو اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية بالمنظمة، والدكتور إيهاب شوقي إبراهيم، أستاذ الأمراض العصبية بجامعة طنطا ومنسق باللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية وسفير المنظمة بجمهورية مصر العربية.

أعرب الدكتور ناصر مندور، خلال كلمته الترحيبية، عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس المكانة المتميزة للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن التعاون مع المنظمة العالمية للسكتة الدماغية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطبيق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأكد "مندور" أن هذه الشراكة سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في منطقة القناة وسيناء.

فيما قدمت الدكتورة مروة عرابي عرضًا تفصيليًا أمام وفد المنظمة حول خدمات وحدة السكتة الدماغية، مشيرة إلى المراحل المختلفة التي يمر بها المريض بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى التدخل العلاجي الفوري وفقًا للبروتوكولات العالمية، كما استعرضت الإحصائيات الحديثة المتعلقة بعدد المرضى المترددين على الوحدة في السنوات الأخيرة.

شهدت الزيارة جولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي، حيث تمت محاكاة عملية استقبال مريض السكتة الدماغية بدءًا من وحدة الطوارئ، ثم نقله بعربة الإسعاف إلى وحدة السكتة الدماغية، وصولًا إلى تلقيه العلاج الفوري، وقام الوفد بمراجعة الملفات الطبية داخل الوحدة، والاطلاع على آليات تقديم العلاج للحالات الحرجة، والطرق المتبعة في التعامل مع المرضى.

وأشاد وفد المنظمة بالمستوى المتقدم للوحدة في التعامل مع الحالات الطارئة، وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى العمل الجماعي المتميز الذي يعكس كفاءة الطاقم الطبي والتمريضي، مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وتقدمت إدارة المستشفيات الجامعية بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإدارية التي ساهمت في إنجاح هذه الزيارة، وعلى رأسهم فريق السكتة الدماغية برئاسة الدكتورة مروة عرابي، وفريق وحدة الطوارئ بقيادة الأستاذ الدكتور عادل البيه، وفريق الجودة برئاسة الدكتورة ولاء سالمان، وفريق قسم النفسية والعصبية برئاسة الأستاذة الدكتورة هايدي حسن، بالإضافة إلى فرق التمريض، الإسعاف، الأشعة، الصيدلة الإكلينيكية، التغذية العلاجية، والتثقيف الصحي. كما وجهت إدارة المستشفيات الجامعية الشكر لإدارة العلاقات العامة والإعلام على التنسيق المتميز لمراسم الاستقبال والتغطية الإعلامية للزيارة.

تؤكد هذه الزيارة حرص جامعة قناة السويس على مواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي، وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمؤسسات صحية متطورة قادرة على تقديم رعاية طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.