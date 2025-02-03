‏"رويترز" عن مصدرين روسيّين: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وكالة ‏رويترز، نقلا عن مصدرين روسيّين، بأن قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

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