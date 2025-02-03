"بتكلفة 600 مليون جنيه" رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال محطة عرب المدابغ

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

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قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الإثنين لمتابعة أعمال التطوير بمحطة عرب المدابغ بحى غرب أسيوط 

 

وجاء ذلك بحضور المهندس احمد ورد استشاري الشركة القابضة، والمهندسة فريال عمر مدير عام الصرف الصحي بالشركة مجمع محطات معالجه الصرف الصحي بعرب المدابغ بحى غرب أسيوط 


وجاءت الزيارة التفقدية المفاجئة لمتابعة أعمال التنفيذ بمحطة عرب المدابغ 1 بتنفيذ من شركة ترسانة الاسكندرية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيها وإشراف من شركة مياه أسيوط والذي يتضمن اضافه طاقه تصميميه 35 ألف متر مكعب يوم ليكون إجمالي المستهدف معالجته 105 الف متر مكعب يوم فضلا عن تمهيد إجراءات الطرح لمحطة عرب المدابغ (2) والتي من المقرر رفع طاقتها التصميميه إلى 60 ألف متر مكعب يوم لخدمة مدينة أسيوط والقرى المحيطة واستيعاب تصرفات الزيادة السكانية فى العقد المقبل


وعقب الجولة التفقدية المفاجئة اجتمع شحاته بالمسئولين لمراجعة ما تم طرحة وتذليل أى عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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