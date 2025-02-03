حجاج عبد العظيم يشوق الجمهور لشخصيته في مسلسل "فهد البطل".. رمضان 2025

الفجر الفني
حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم

شوق الفنان حجاج عبد العظيم جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لشخصيته في مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، والقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

 

 

ونشر حجاج عبد العظيم البوستر الفردي لشخصيته، وعلق عليه قائلًا:" شوقي في فهد البطل رمضان يجمعنا".

 

 

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

 

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

 

 

أحداث مسلسل "فهد البطل"



تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

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