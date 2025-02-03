بنسبة نجاح مرتفعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

اعتماد النتيجة رسميًا بنسبة نجاح 82.87% وتفوق ملحوظ عن العام الماضي

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، مسجلة زيادة قدرها 4.39% مقارنة بالعام الماضي. جاء ذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي أشاد بتحسن أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 30،319 طالبًا، حضر منهم 30،159 طالبًا موزعين على الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة. وسجلت إدارات التل الكبير وشمال الإسماعيلية أعلى نسب نجاح بلغت 89.97% و89.49% على التوالي، فيما حققت إدارة القنطرة غرب نسبة نجاح وصلت إلى 82.34%.

تفوق كامل في الشهادات الخاصة ونسب نجاح متميزة في المواد الدراسية



حققت الشهادات الخاصة تفوقًا استثنائيًا هذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للمكفوفين ولضعاف السمع والصم 100%، كما سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح كاملة بنسبة 100% أيضًا.

وفيما يتعلق بالمواد الدراسية الأساسية، حققت مادة اللغة العربية أعلى نسبة نجاح بلغت 98.74%، تليها اللغة الإنجليزية بنسبة 97.02%، والدراسات الاجتماعية بنسبة 96.49%. كما بلغت نسبة النجاح في العلوم 95.69%، والرياضيات بنسبة 86.16%.

بدء تلقي طلبات التظلم غدًا ولمدة 15 يومًا



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن بدء قبول طلبات التظلم على النتائج اعتبارًا من الغد، على أن يستمر استقبال الطلبات لمدة 15 يومًا بمقر المديرية.

وفي ختام تصريحاته، هنأ محافظ الإسماعيلية جميع الطلاب الناجحين، مشيدًا بدور الأسرة وأولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم على تحقيق النجاح والتفوق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

