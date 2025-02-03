مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

وتبين من معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام مكان تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب التنفيذ عليه بأحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " حيازة سلاح نارى، مخدرات سرقة بالإكراه، إتلاف عمدى".. ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "حريق عمد وشروع فى قتل ") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.



وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقيتين " آلية، خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.