إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائري في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، إثر سقوط سيارة ملاكي في المصرف الكبير نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف، حيث أكّد الأطباء أنهم يخضعون للعلاج وحالتهم الصحية مستقرة.

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بسقوط سيارة ملاكي في المصرف على الطريق الدائري بإهناسيا، وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن السيارة كانت مملوكة للمواطن محمود فؤاد، من قرية نزلة خلف، وكانت تسير بسرعة على الطريق الدائري قبل أن تنحرف فجأة نحو المصرف، ما أدى إلى سقوطها.

وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقين اثنين له، وعلى الفور، تم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهم مستقرة، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.