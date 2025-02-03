إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

محافظات
حادث سير ببني سويف
حادث سير ببني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائري في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، إثر سقوط سيارة ملاكي في المصرف الكبير نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف، حيث أكّد الأطباء أنهم يخضعون للعلاج وحالتهم الصحية مستقرة.

 

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بسقوط سيارة ملاكي في المصرف على الطريق الدائري بإهناسيا، وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن السيارة كانت مملوكة للمواطن محمود فؤاد، من قرية نزلة خلف، وكانت تسير بسرعة على الطريق الدائري قبل أن تنحرف فجأة نحو المصرف، ما أدى إلى سقوطها.

 

وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقين اثنين له، وعلى الفور، تم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهم مستقرة، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كشف وعلاج بالمجان لـ960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

الاربعاء.. انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو بمركز اهناسيا ببني سويف

ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب.. مجازاة كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

المادة بـ35 جنيها.. فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاواهم (تفاصيل)

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

كشف وعلاج بالمجان لـ960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

الاربعاء.. انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو بمركز اهناسيا ببني سويف

ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب.. مجازاة كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

المادة بـ35 جنيها.. فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح مرتفعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية بنسبة نجاح بلغت 82.87% بزيادة 4.39 % عن العام الماضي (اعرف نتيجتك)

شبانة: معلول يرفض ضغوط الأهلى

شبانة: حازم امام يعلن التحدى فى صفقات الزمالك

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

رسميًا.. برايتون يتعاقد مع هدف ليفربول السابق

في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.. أسئلة طرحتها من خلال أغانيها

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة